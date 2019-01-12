Ляйсан не ревнует? Воля «прикрывает» съёмками фильма свой роман с актрисой

Сегодня, 04:25 \\ Шоу-бизнес

Так решили фанаты из-за новой фотографии Павла в Instagram и неоднозначного внимания комика к другим девушкам.

Популярный российский комик и резидент Comedy Club Павел Воля опубликовал новую фотографи. в своём профиле Instagram. Парень сидит в обнимку с двумя актрисами, которые подозрительно сильно изображают к нему страсть.

Важно отметить, что Воля имеет двоих детей от законной супруги – гимнастки Ляйсан Утяшевой. Пара обручилась в 2012 году. Однако несмотря на совместные фотографии артистов, фанаты говорят о сложной ситуации в их семье.

Удивительно, почему Ляйсан не ревнует супруга к другим женщинам, к которым Павел так подозрительно проявляет внимание даже на съёмках в шоу Comedy Club. Зрители не один раз замечали, что Воля любит кокетничать с гостями проекта, что заставляет задуматься о верности комика в браке.

Пользователи сети уверены, что Воля «прикрывает» съёмками фильма свой роман с актрисой, который был отснят уже давно. Однако, фанатам не даёт покоя тот факт, что супруга комика не торопиться ревновать.

Возможно, что пара остаётся в хороших отношениях ради детей и совместного проекта на YouTube канале, посвящённый здоровому образу жизни. Также стоит отметить, что знак Зодиака Воли – рыбы. Этот знак достаточно свободолюбив и непостоянен, характеризуется сильной влюбчивостью человека.

Нельзя отрицать, что Воля любит свою семью, детей. Видимо, что всё-таки комик иногда даёт себе излишнюю свободу, которая противоречит крепкому браку, а Ляйсан старается не обращать на это внимание, чтобы не разогревать слухи о разводе.


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Автор - Дарина Ваулова
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