Экс-супруг Слуцкой может отсудить детей из-за отвращения к ее новому мужу - сеть

Взаимные обиды и новое замужество Ирины могут привести Сергея к действиям. Мужчина отберет детей у жены, не став мириться с тем, что они будут жить с чужим человеком, считают поклонники.

После того, как стали известны подробности развода Ирины Слуцкой, а также о ее новом замужестве, сеть всколыхнула волна непонимания и разочарования.

Прожив вместе 17 лет, воспитывая в браке двоих замечательных детей, пара распалась по обоюдному желанию. Слуцкая всегда тщательно следила за тем, чтобы о ее личной жизни ничего не знали. Для всех стало грандиозной новостью то, что браку Ирины настал конец, а то, что девушка вновь вышла замуж в тайне от родственников и вовсе ошарашило публику. Поговаривали даже о том, что фигуристка ушла от мужа к любовнику, иначе почему она так быстро вышла замуж за другого.

Несмотря на это, нашлись и те, кто испытал крайнее облегчение после того, как пара рассталась. Многие из фанатов девушки считали, что экс-супруг вовсе не пара Ирине, ведь она талантливая, успешная и прекрасно выглядящая фигуристка, так что могла бы себе найти супруга и получше. Якобы, лысеющий тренер для детей, занимающихся боксом, абсолютно бесперспективный и нежелающий развиваться в карьерном плане, вовсе не тот вариант, который нужен Ирине.

Вот и теперь, после новости о разводе, косые взгляды в сторону девушки не утихают ни на минуту.

Поклонники фигуристки считают, что экс-супруг Слуцкой может отсудить детей из-за отвращения к ее новому мужу. И это действительно может оказаться правдой, ведь сам Сергей не раз заявлял о том, что он души не чает в своих детях. Какой любящий отец захочет, чтобы его дети жили с абсолютно чужим мужчиной. А учитывая то, что между Михеевым и Слуцкой по-прежнему присутствуют взаимные обиды, тренер детской сборной запросто может обратиться в суд, для того, чтобы детей оставили с ним.

Согласно российского законодательства, у обоих родителей имеются равные права на совместных детей, рожденных в браке. Разумеется, перевес все-таки пойдет на сторону родителя, у которого будет больше возможностей, для воспитания детей.