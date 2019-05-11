Новая участница Serebro? Фадеев может собрать группу из детей

Сегодня, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Продюсер тонко намекнул, что дети намного более артистичные, чем некоторые взрослые.

Всякий продюсер желает знать, где ему найти хорошего артиста, который потом будет приносить ему миллионы, но только самые опытные наставники звезд понимают, что таких артистов не существует. Нигде не может быть готового безупречного певца или певицы, каждому и каждой приходиться проходить долгий путь обучения тому, как управлять голосом, как вести себя на сцене и вне неё – без всего это звезда не будет собой. Возможно, продюсер группы Serebro и некоторых других артистов Максим Фадеев понял, что лучше всего обучаются азам того, как быть звездой, не взрослые дяди и тёти, а дети, и потому в новом посте на своей странице он показал танец девочки.

К слову, верно писали комментаторы видео с девочкой – сейчас дети постоянно выкладывают в интернет такие танцы. Это что-то вроде новой моды – кто-то один придумал танец, опубликовал, а все остальные пытаются его повторить в точности, что иногда совсем не просто. Возможно, Фадеев не просто так опубликовал ролик с этой танцовщицей, которая к тому же ему знакома. Уж не новая ли эта участница его группы? Нынешний состав все критикуют, просят вернуть Олю Серябкину, так может Фадеев решил сменить формат коллектива кардинально? Продюсер вполне может собрать группу из детей, если, конечно, заручится согласием их родителей. Может быть это будет даже не Serebro, а совершенно другой коллектив, но уж точно не менее интересный для аудитории.

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Автор - Твардовская Нина
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