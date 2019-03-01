В семье пополнение! «Беременная» невеста Тимати завела котёнка вместо ребёнка

Питомец может быть проверкой для Решетовой в роли «матери».

Слухи о беременности невесты Тимати Анастасии Решетовой активно обсуждаются в сети уже несколько месяцев: округлившийся живот, повышенный аппетит и наряды свободного кроя. И хотя Решетова не даёт официальных подтверждений или опровержений догадкам, тем не менее, в семье рэпера случилось пополнение. «Беременная» невеста Тимати завела котёнка вместо ребёнка. В соцсети Настя на протяжении недели делиться красочными снимками и роликами домашнего питомца. По словам девушки, бенгальского кота зовут Джамал и он прекрасный охотник и жизнерадостный обитатель дома Тимати.

Примечательно, что фанаты отметили, как с появлением любимца изменятся хозяйские навыки девушки, ведь за котом требуется особый уход и забота, как и за ребёнком. И хотя Настя не признаётся, кто подарил её Джамала, не исключено, что питомца в дом мог принести рэпер с целью «воспитания» в невесте навыков материнства, тем самым, подготавливая Решетову к предстоящим родам. Ведь Тимати уже является отцом 5-летней дочери Алисы и успел пройти курс «подготовки» родителя не понаслышке, в то время, как молодую Решетову едва можно назвать хозяйственной и серьёзной девушкой.