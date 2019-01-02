Ким Кардашьян стала мамой в четвертый раз

В семье Ким Кардашьян и Канье Уэста в минувшую пятницу родился долгожданный сын. Ребёнок был рождён суррогатной матерью семьи.

38-летнаяя Ким, после двух тяжёлых родов, больше не готова самостоятельно рожать, поэтому семья во второй раз обратилась за услугами суррогатного материнства.

Радостной новостью о прибавлении в семье она поделилась в одной из социальных сетей. Также звезда сообщает, что новорождённый сын очень похож на свою старшую сестру Чикаго, словно близнец. Известно, что малыш родился весом в 3100.

Опубликованный пост Кардашьян вызвал большой ажиотаж среди её подписчиков. В комментариях поклонники поздравляют знаменитость и с нетерпением ждут объявления имени четвертого малыша.

Напомним, что Ким Кардашьян в своём профиле в instagram имеет 137 миллионов подписчиков. Также американская знаменитость является участницей скандального шоу «Семейство Кардашян».