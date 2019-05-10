Живот после тройной липосакции? Наташа Королева показала «неаппетитную» форму

Певица явно прибегла к пластической хирургии своего тела, чтобы казаться стройнее.

Известная талантливая певица Наташа Королева, что только не делала со своей внешностью, чтобы в свои 45 лет, оставаться аппетитной ягодкой и привлекать мужа. И, действительно, долгое время у Наташи это хорошо получалось: она «подкачала» губы, постоянно колола филлеры, вживила имплантанты в скулы, сделала круговую подтяжку лица и липосакцию живота и бедер. Но для того, чтобы оставаться всегда стройной после липосакции, ей необходимо было соблюдать диету, которую она конечно постоянно нарушала. Об этом свидетельствуют ее многочисленные stories, где артистка кушает жирную и калорийную еду. Именно по этой причине певице приходилось каждый год вновь «откачивать жир».

Несколько часов назад, на своей странице в Instagram – Сергей Глушко опубликовал видео, где он, Наташа и ее подруга, играют во что-то отдаленно-похожее на ролевые игры. Девушки смеются на видео и выставляют себя в роли путан. А вот Тарзан, похоже, в первые секунды сцены, находится немного в растерянности от их внешнего вида, но потом вживается в роль. Стоит отметить, что подруга Наташи выглядит очень гармонично, ведь девушки практически одних пропорций и одной весовой категории.

Складывается впечатление, что после того, как Наташа сильно поправилась, она специально сменила всех своих стройных подружек на более «пышных». Вполне вероятно, что тем самым, девушка «оградила» себя от возможного «поглядывания» Сергея Глушко по сторонам. Ведь за последние несколько лет, СМИ приписывало Тарзану романы с несколькими моделями и одной актрисой. Кроме того, опубликованное видео вызвало общественный резонанс у звезды на странице.

Пользователи обратили внимание, что дряблый живот выглядит непропорционально худым, как будто после тройной липосакции. Но, не смотря на это, Наташа Королева не побоялась и показала «неаппетитную» форму на всю страну.

Многие считают, что певице просто необходимо заниматься спортом, а не «ложится под нож» хирурга. Стоит отметить, что ее не менее звездный супруг сутками проводит время в тренажерном зале.