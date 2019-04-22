Откажется быть артистом? Дмитрий Билан стал слишком ранимым для жестокого шоу-бизнеса

В последнее время певец не может похвастаться моральной устойчивостью.

Певец Дмитрий Билан в последнее время очень сильно изменился, пользователи заметили, что певец не только поменялся внешне. В глазах певца появилась тоска, складывается впечатление, будто он осознал, что до 37 лет жил не так или будто в его жизни произошло что-то страшное. Многие ссылаются на последнюю травму артиста, в сети ходят слухи, что после перелома ноги артист осознал, насколько он одинок.

Накануне, в сети появились фотографии, на которых Дмитрий сфотографирован несколько лет назад и сейчас. Пользователей удивила разница снимков. Где сила, мощь, игра, веселье? В грустных потухших глазах артистка только тоска, складывается впечатление, что он недалёк от решения отказаться от карьеры артиста. Складывается впечатление, что певец стал слишком ранимым для жестого шоу-бизнеса.

«Не хочу говорить о том, что внешность на первом месте, но Димку не узнать. Тот, что на первой картинке – возвращайся!», «Если психика слабая, то шоубиз её обязательно добьёт», - пишут фанаты Дмитрия.

Сам Дмитрий признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос», где нужно было контактировать с каждым участником и отдавать частичку себя.

«Новые, люди психотипы, энергетические потоки», - признался Дмитрий в новых мемуарах «Планета Билан».

Самым сложным для Билана стал проект Натальи Водяновой «Не молчи», на котором артист общался с семьями, в которых родились особенные дети. По словам артиста, он прочувствовал «боль костями», как и тоску этих семей. После проекта Дмитрий побрился налысо и разорвал многомиллионные контракты. В последнее время очень заметно, что певец не может похвастаться высокой моральной устойчивостью.

Возможно, переломным моментом послужила травма певца, он смог во многом понять семьи, которые остаются один на один с проблемой. Артист может и не оставался один, только потому что он популярен, но и то, что его окружало, можно назвать «мишурой». А именно близкого человека, который бы мог посочувствовать и поддержать не было. За свои 37 лет - он так и не пробрел настоящую семью.