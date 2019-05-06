«Какая-то бутафория»: Садальский раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву

«Единая Россия» устроила «показательную порку», уверен актер.

8 мая в Пресненском суде Москвы состоялось судебное заседание, в ходе которого был вынесен приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым по громкому делу о драках в Москве. Кокорин приговорен к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев - к году и пяти месяцам. Такие сроки и требовало обвинение. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Известный актер Станислав Садальский в своем Instagram прокомментировал решение суда и раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву. Он отметил, что несмотря на то, что все старались сделать все по правосудию и дали реальные сроки, получилась «какая-то бутафория и нелепая показуха». Актер высказал предположение, что Единая Россия решила устроить «показательную порку», чтобы все поняли, что представителей «избранной касты» беспокоить нельзя. «Никакие «первый раз оступились» здесь не работают. Дурной театр», - написал артист.

Стоит уточнить, что осужденные выйдут на свободу раньше, чем указанные сроки. При установлении срока в исправительной колонии общего режима принимается во внимание нахождение в СИЗО по схеме день за полтора. Поэтому, футболисты формально уже отсидели 315 дней назначенного срока.