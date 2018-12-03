Бьет значит любит? Синяки Волочковой по всему телу связали с возможными побоями от возлюбленного

Сегодня, 06:00 \\ Шоу-бизнес

Инсайдеры считают, что большие пятна на руках и ушибы на ногах балерины — это дело рук ее избранника.

Еще около года назад, в сети рассекретили личность нового избранника российской балерины. Прима тщательно скрывала от публики возлюбленного, выставляя в своем микроблоге только отдельные его части тела. Позже артистка и вовсе заявила, что она теперь «чеченка», таким образом, намекнув на национальность своего мужчины. Прима рассказывала, что он является «бизнесменом». А позже выяснилось, что мужчина – уроженец Чечни и его зовут Малик, а работает он начальником охраны в спа-салоне, куда очень часто заглядывает Анастасия.

Балерина любит на своей страничке в социальной сети Instagram публиковать фотографии с «щедрыми» подарками и видеозаписи с романтических ужинов. Однако, как можно заметить, что в семейной жизни балерины и жениха не все так гладко, как она выставляет.

В своем микроблоге артистка опубликовала видеоролик, на котором прогуливается вместе с конем своей подруги. Бдительные поклонники сразу же заметили большие пятна на руках у Анастасии. Синяки Волочковой по всему телу связали с возможными побоями от ее возлюбленного.

«Мне одной показалось, что у нее с рукой что-то?», «У нее синяки огромные, ее Малик бьет?», «Какие-то пятна большие, наверное, ушибы», «Это ее любимый погладил, что аж до синяков», - пишут пользователи.

Бьет значит любит? Ранее уже замечали ушибы, но только на ногах Насти, которые также связали с тем, что любимый мужчина поднимает на нее руку. Однако сама Анастасия пока не прокомментировала и не рассказала о своей проблеме.

По мнению пользователей, Волочкова считает своего жениха последним шансом в семейной жизни, поэтому и не уходит от него.

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Автор - Екатерина Браун
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