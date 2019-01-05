Денег много не бывает. Харламов и Асмус могут использовать маленькую дочь ради заработка

Долгое время супруги скрывали единственную дочь, а теперь внезапно создали ей отдельный профиль в Instagram, который стремительно набирает популярность.

Кристина Асмус и Гарик Харламов пять лет назад стали родителями очаровательной дочки Насти. Супруги души не чают в своей малышке, дарили ей всю любовь и внимание, и очень долго скрывали от общественной жизни. Кристина и Гарик крайне редко публиковала фото с лицом дочки. Асмус всегда старалась максимально отвести от нее камеру, но сегодня родители девочки внезапно создали для нее отдельный профиль, который стремительно набирает популярность.

Сейчас Кристина с дочкой отдыхают в Дубае, актриса смело публикует фото девочки в профиль. Дочь Харламова умиляет фанатов своей скромностью и красотой. Не исключено, что родители решились отдать Настю на «растерзание» общественности и сделать публичной личностью из финансовых интересов, ведь как говорится – денег много не бывает. По примеру коллег Харламов и Асмус могут использовать маленькую дочь ради заработка в Instagram, ведь реклама детских товаров и развлечений, блоги малышей и их работа как моделей приносит очень хороший доход.

Похоже, у Гарика Харламова не все гладко на работе. Как известно, его единственным надежным источником дохода является выступление в Comedy Club, который стремительно теряет рейтинги, популярность и талантливых юмористов. Не исключено, что заработок Гарика также сильно упал, а Кристина и так постоянно пропадает на работе в театре, и не в состоянии вынести еще большую нагрузку. Так что работа маленькой Насти вполне может спасти их семью от возможного «разорения».