Плевать на дочь? Бородина рискует жизнью дочери, нарушая ПДД

Сегодня, 20:57 \\ Шоу-бизнес

Оплошность матери может стать причиной непоправимой ошибки, только телезвезда совсем не думает о безопасности своего чада.

 Недавно Ксения Бородина добавила на свою страницу в социальной сети видео, где вместе со старшей дочерью куда-то едет на машине. В ролике сразу привлекают несколько вещей, а именно неоднократное нарушение правил дорожного движения. Во-первых, телезвезда совсем не следит за дорогой, а отвлекается на ребенка, ведь держит в руках мобильный телефон. Во-вторых, Маруся, которой всего 9 лет, сидит на переднем сидении без дополнительных приспособлений. Хотя согласно законодательству РФ, если ребенку до 12 лет, то требуется наличие специального детского автокресла. Также не совсем понятно, пристегнута ли дочь Ксении. На видео ремень безопасности рассмотреть весьма сложно. Возможно, что Маруся все-таки пристегнута, но также может быть, что девочка не защищена даже ремнем, который спасет ее от серьезных травм в случае столкновения или резкого торможения.

 Неужели Ксении настолько плевать на дочь? Взрослая женщина должна понимать, что рискует жизнью Маруси, нарушая ПДД. Но, скорее всего, телеведущей просто понадобилось очередное видео для продвижения в социальной сети, а об ответственности за свое чадо речь даже не шла. Главное, что теперь ей «светит» штраф за ребенка на переднем сиденье – как минимум 3 тысячи рублей. Но так как для звезды это «копейки», то можно «забить» на все остальное.


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Автор - Александра Рождественская
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