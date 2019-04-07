«Развод и нищета»: Таролог предсказала дальнейшую судьбу Игоря Николаева

Сопьется через пару лет – гадалка рассказала о проблемах музыканта с женой и алкогольной зависимости.

С виду счастливая жизнь музыканта на самом деле не такая радужная, как кажется, уверяет ясновидящая. Игорь Николаев вместе со своей женой Юлией Проскуряковой и маленькой дочкой Юлией проживают в Майями и ведут там «размеренную и спокойную» жизнь. Таролог считает – за этой радостной «инстаграмной» картинкой скрывается алкоголизм Николева и его страшное будущее.

Ясновидящая заявляет, через некоторое время семья распадется на фоне алкоголизма Игоря. «Развод и нищета», - констатирует таролог. Уже на недавних снимках видно, что музыкант все время скрывает глаза и опухшее лицо под очками. Видимо, песня «Выпьем за любовь» стала для Николаева пророческой.

Юлия не выдержит такого запущенного алкоголизма мужа и уйдет от него, забрав с собой дочь, заявляет экстрасенс. Раздел имущества займет недолгое время и бывший популярный исполнитель и композитор останется в одиночестве, констатирует таролог. Она считает, что из-за развода и потери семьи Николаев все ближе «сроднится» с бутылкой и его будущее обречено на одинокую жизнь алкоголика.

По мнению ясновидящей, проблемы в семье Николаева обусловлены пристрастием к алкоголю. Она отметила, что, если музыкант не сможет справиться со своей проблемой самостоятельно, ему следует обратиться за квалифицированной помощью специалиста, если он не намерен потерять жену и дочь и остаться в одиночестве в столь преклонном возрасте.