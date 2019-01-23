Аршавин «кусает локти»: Барановская могла забеременеть от Гордона

Округлишившийся животик, желание иметь 4-го ребенка и теплые отношения с соведущим, подтолкнули пользователей на то, что Александр может является отцом будущего малыша.

В сети недавно появились слухи, что известная телеведущая программы «Мужское/Женское» находится в интересном положении. На своей страничке в социальной сети Instagram Юлия Барановская разместила фотографию с фестиваля «Жара», на котором появилась в красном облегающем платье, чем буквально приковала взгляд своих подписчиков, ведь многие смогли разглядеть округлившийся животик ведущей.

В комментариях Юлию поздравили со скорым прибавлением в семье, а вот другие озадачились вопросом, от кого могла забеременеть ведущая, ведь девушка находится в свободном статусе, а место жениха довольно давно пустует.

«Юля, ты смелая, забеременеть 4 ребенком», «А кто отец? Тарасюк? Аршавин?», «Поздравляю с будущим наследником, а кто отец?», - задавались вопросами в сети.

Однако настырные и любопытные поклонники решили, что Барановская могла забеременеть от своего соведущего Александра Гордона несмотря на то, что мужчина женат. Возможно, что многие пришли к такому выводу из-за того, что Юлию и Александра заподозрили в романе, так как пара слишком часто проводит время вместе, а на совместных фотографиях, которые публикует Юлия, Гордон или смотрит влюбленными глазами, или обнимает ее. Сама Барановская не раз говорила о том, что их связывают очень теплые отношения, но дружеские. Правда, никто не поверил в то, что их связывает только дружба.

Можно сказать, что Аршавин «кусает локти» - у него алименты, а у бывшей счастливая жизнь.

По предположениям, постоянное нахождение в компании друг друга могло сблизить двух ведущих. «Мужское/Женское» существует достаточно давно, а Юлия за все время ни разу не выходила в свет с новым возлюбленным, что и подталкивает пользователей к тому, что отцом наследника является Гордон.

Также Барановская призналась, что мечтает родить 4-го ребенка, главное найти хорошего мужчину, с которым можно провести всю жизнь. Видимо, нашла и, возможно, даже увела из семьи.