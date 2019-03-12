Инициатива Садальского: запретить немцам пускать газы на законодательном уровне

Актер Станислав Садальский выступил в своем аккаунте Инстаграма с новой инициативой. Он предложил премьер-министру Германии запретить немцам на законодательном уровне пускать газы.

Станислав Садальский побывал в Государственном музее Берлина. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками в микроблоге. Актер признался, что был шокирован нормами поведения немцев. По словам Садальского, граждане Германии, не стесняясь никого, пускали газы в общественном месте. При этом российский артист пытался избегать общества таких людей, чтобы окружающие не подумали, что это он испускает газы.

Друг Садальского, который около 30 лет живет в Берлине, объяснил ему, что в стране пускать газы не считается делом постыдным. Наоборот это свидетельствует о том, что кишечник здоров и хорошо функционирует.

Однако объяснение не удовлетворило актера. Он обратился к премьер-министру Германии и выступил с инициативой, которая предполагает запретить на законодательном уровне немцам пускать газы.

Некоторые из подписчиков Садальского поддержали предложение артиста, рассказав об аналогичных историях из своей жизни. Другие же не поверили тому, что рассказал актер о немцах. Третьи отнеслись к словам Садальского с юмором. При этом были процитированы слова популярного отечественного теледоктора: «и это – «норма». Так сказала бы Малышева!!!».