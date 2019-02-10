Президент «опомнился» и через полгода после юбилея вручил артистке бриллиантовые серьги с камеей и жемчугом.

Стас Садальский похвастался роскошным подарком, который недавно получила его близкая подруга Татьяна Васильева от президента РФ. По словам артиста, Путин одарил Васильеву орденом и «царским подарком» за миллион рублей. Телефонный звонок из администрации президента с вопросом о загадочном ордене Татьяна Григорьевна восприняла за глупую шутку поклонников или нелепую ошибку. Однако к большому ее удивлению, это оказалось правдой.

По словам артистки, Владимир Владимирович действительно неожиданно вспомнил о ней через полгода после юбилея, чем немало ее удивил, ведь уже много лет она не удостаивалась никаких наград, премий и званий, отметила звезда: «Я просто служу — играю в спектаклях каждый вечер!». Однако орден был не самым приятным сюрпризом – незадолго до вручения заслуженной награды, она получила от Администрации президента невероятно дорогие антикварные серьги с бриллиантами, камеей и жемчугом, стоимость которых по оценкам специалистов, начинается от 900 000 рублей.

В шикарном подарке Васильева предстала пред президентом, который самолично прикрепил к ее груди орден в Кремле. Станислав Садальский отметил, что хотя награда не принесет Татьяне льгот или финансовой поддержки, актрисе было очень приятно, что сам президент оценил ее талант и заслуги. Поклонники поздравили Татьяну Григорьевну с заслуженной наградой, отметив, что она действительно заслужила дорогой и старинный подарок от чиновников, которые выгодно подчеркивают ее красоту.