Что скажет Даша? Незнакомка «спалила» интрижку Сергея Пынзарь

Об этом говорит подозрительная фотография девушки в instagram с подписью «Культурные выхи» и отмеченный муж Дарьи.

Семья Пынзарь всегда притягивала к себе огромное внимание фанатов проекта «Дом-2». Даже после их ухода из шоу пользователи также активно следят за личной жизнью Дарьи и Сергея. Напомним, что пара обручилась в 2010 году, сейчас у них двое сыновей: старший — Артём и младший — Давид.

Шестого мая у пары годовщина свадьбы, 9 лет супружеской жизни. «Спасибо тебе за любовь, заботу и двоих прекрасных деток», - написала Дарья в instagram под свадебной фотографией с мужем.

Буквально за два дня до годовщины свадьбы Сергей был в Москве, хотя семья переехала в Турцию, чтобы жить на постоянной основе там. Именно в этот промежуток времени на странице супруга можно заметить, что его отметила неизвестная девушка, но на фотографии его не видно.

Даша всегда отличалась на проекте своей добротой и скромностью. Придя на проект она объявила о своей невинности, чтобы предупредить о серьёзности своих намерений. Пынзарь ни один раз «ложилась под нож», чтобы всегда оставаться красивой для Сергея.

Несмотря на любовь Дарьи к мужу и детям, Сергей не всегда отвечал взаимностью на её чувства. Часто по сети ходили слухи, что этот брак разваливается из-за измен главы семьи. Также говорилось, что девушка пытается операциями стать лучше и удержать супруга в семье.

В аккаунте Алины Рябчиковой эта фотография и находиться. В публикации несколько фото, но заметно, что девушка отдыхала с друзьями, но не отметила их. Взглянув на профиль девушки можно понять, что она молодая мама с малым количеством подписчиков. Маленький мальчик на фото Алины как-то слишком похож на маленького Сергея.

Возможно, что девушка решила наконец-то разобраться в ситуации с Сергеем. Незнакомка «спалила» интрижку Пынзарь, чтобы, видимо, он выбрал с кем жить. Однако, может он скажет Дарье, что он не знает кто она на самом деле, прикрываясь рекламой или случайностью.



