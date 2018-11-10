«Ты будешь куриный муж»: Дочка Александра Реввы определила статус отца в семье

«Мама курица, а ты Петух». Пользователи сети были в восторге от сообразительной дочки Александра Реввы.

После просмотра видео с дочкой комика, с уверенностью можно утверждать, что юмор и умение импровизировать передаётся по наследству. Александр Ревва известный комедийный актёр. Его головокружительная карьера началась с участия в команде КВН «Утомленные солнцем». Но наибольшую популярность ему принёс статус резидента шоу «Comedy club» на канале ТНТ. Младшая дочь юмориста пошла по его стопам. Одно из первых видео с участием Амели, Ревва выставил в соцсетях, когда она была ещё совсем малышкой. Но уже тогда, девочка поразила пользователей сети своей сообразительностью, умением импровизировать и одновременно быть смешной.

Сейчас 6–летняя Амели продолжает смешить сеть. «

Ты будешь куриный муж», - так дочка Александра Реввы определила статус отца в семье.

Просмотрев данное видео, подписчики не смогли сдержать эмоций и «закидали» пост восхищенными комментариями: «Какая сообразительная малышка и папу не обидела и при своей версии осталась!», «Генетика - сильная штука!», «Я балдею от этого ребёнка! Какой кайф смотреть на неё и папу. Ребята, Вы молодцы! Я представляю, как весело у вас дома», «Вот так сразу всех определила! Боже какая девочка сладкая. Вся в папу. Вам обязательно надо в программу импровизация! Это было бы круто!».

Вот тебе и дочь комика! Есть ощущение, что на этом ни девочка, ни её папа не остановятся, и нас ожидает мега крутое шоу.