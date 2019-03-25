Следы страсти или болезни? Волочкова опозорилась синяками на коленках

Сегодня, 16:40 \\ Шоу-бизнес

Балерина сделала ошибку, надев для выхода в свет мини-платье.

Анастасия Волочкова активно ведет свой Instagram, несмотря на закрытые комментарии. Недавно на странице примы появилась свежее фото, которым балерина, видимо, попыталась в очередной раз продемонстрировать богатую жизнь. В праздничный день, судя по описанию под снимком, Волочкова отправилась в салон красоты. На кадре гордо восседающая на стуле прима запечатлена на летней веранде.

Можно обратить внимание, что Волочкова даже в жаркий период не снимает подаренную шубу. Вероятно, хвастовство взяло верх. Однако больше всего привлекают взор ноги балерины, а точнее коленки, как будто укрытые синяками. Прима опозорилась на весь Instagram не только шубой в жару, но и изувеченными коленками. Остается догадываться, какова природа происхождения синяков на ногах у танцовщицы. Возможно, это следы страсти? – сразу же возникает вопрос в голове. Судя по тому, что в подписи к снимку есть упоминание о женихе, Анастасия до сих пор находится в отношениях с тайным ухажером.

Не исключено, что синяки – следы возможной болезни. Как одна из возможных причин – нехватка определенных витаминов. Сама Волочкова неоднократно признавалась, что ест очень мало. Возможно, синяки – последствие варикоза или артрита. Похоже, Волочковой следует обратиться за консультацией к медикам, дабы исключить наличие каких-либо недугов.

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Автор - Анна Журавлева
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