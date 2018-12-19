Бузова «забраковала»? Отвергнутый Кадони переключился на Орлову

Сегодня, 12:30 \\ Шоу-бизнес

На «Доме-2», похоже, закрутился служебный роман.

Слухи о романе между Ольгой Бузовой и ее коллегой Владом Кадони ходят уже давно. Примечательно, что в основном сам Кадони провоцирует всевозможные домыслы фанатов, заигрывая с Ольгой на камеру. Телеведущая же остается неприступной и пытается отвергнуть приставания коллеги.

Не исключено, что намерения Влад действительно были серьезными, однако, видимо, Бузова «забраковала» Кадони. Похоже, певица все же дала ему понять, что он не в ее вкусе. Складывается впечатление, что отвергнутый Бузовой Влад решил найти утешение у другой Оли - Ольги Орловой. В последнее время телеведущий не пропускает ни одной публикации коллеги, оставляя любовные эмоджи и комплименты под постами. Судя по всему, после неудачных попыток соблазнить Бузову Кадони переключился на Орлову.

Интересно, что в последнее время Орлова всячески намекает на то, что у нее наладилась личная жизнь. Недавняя публикация не оставила сомнений у фанатов – исполнительница наконец-то нашла свою вторую половинку. «Если бы за каждую мысль о тебе я получала по цветку, я бы могла вечно ходить по своему саду», – подписала фото певица.

По мнению многих фолловеров, возлюбленным Орловой может быть Влад Кадони, который каждый раз демонстрирует в эфире ревность по отношению к Ольге. Вполне возможно, поклонники правы – на «Доме-2» вспыхнула интрижка между коллегами, которая, похоже, может перерасти в настоящую любовь.

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Автор - Анна Журавлева
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