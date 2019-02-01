«Наташа, что с твоим лицом?»: Королеву не узнали поклонники на гастролях в Германии

Опухшее лицо звезды ужаснуло фанатов певицы. Наташа перестала быть похожа на себя внешне.

Сегодня, в своем stories Instagram Наташа Королева опубликовала видео, где рассказывает о своей поездки на гастроли в Германию. С первых секунд записи стало понятно, что Наташей Королевой что-то не так. А поклонники и вовсе не узнали ее. Они стали комментировать свое мнение по поводу внешнего вида артистки.

Если присмотреться, действительно, у Наташи очень опухшее лицо с неровностями кожи. В свои 45 лет певица может себе позволить выглядеть прекрасно, поскольку уже несколько раз перенесла пластическую операцию по подтяжке лица, скульптурированию и вживлению имплантантов. И все было ничего, пока те самые силиконовые имплантанты не стали вызывать аллергическую реакцию у певицы. Наташа Королева часто опухала, глаза превращались в «щелки».

Вот и в этот раз что-то пошло не так на гастролях со звездой. Вполне вероятно, что такое отторжение инородных тел произошло по причине злоупотребления каким-либо напитками. Специалисты отмечают, что «горячительное» пагубно влияет на растворение силиконового вещества. Тоже самое может случиться и с теми, кто вживлял имплантанты в грудь, ягодицы и другие части тела. А Германия славится своими пенными напитками, и не исключено, что именно они смогли стать причиной отторжения инородного тела.

«Наташа, что с твоим лицом?», «О, боги…Ты почему такая опухшая? Как будто пьешь как лошадь и очки одела, чтобы синяков не видно было...», «Всегда улыбчивая и приветливая Наташка резко посерела и превратилась в бабу с пропитым лицом?», «Неужели она начала пить? Я не верю…только, если мужик ее обижает. Она совершенно не улыбается», - пишут неравнодушные фанаты в сети.