Пора искать любовницу? Галкин из-за проблем с Пугачёвой «разбавляет» ночи уроками монтажа

Сегодня, 21:00 \\ Шоу-бизнес

«Холод» Примадонны в отношениях грозит певице очередной возможной изменой.

Не успели все насладиться семейной идиллией Максима Галкина и Аллы Пугачёвой, которые на днях отправились на море, как новая «неудача» нависла над супругами. Как оказалось, помимо развлечений, в графике шоумена значится череда выступлений в гастрольном туре. Об этом заявил Максим в соцсети, опубликовав видео, где не только похвастался первыми успехами на сцене в Карловых Варах, но и пригласил фанатов на ближайшие концерты.

Стоит отметить неординарный формат ролика: спецэффекты, яркая анимация и «всплывающие» названия городов гастрольного тура. Судя по всему, в свободное время Максим осваивает технику видео-редакторов. Однако, возникает вопрос, почему на отдыхе в компании любимой жены артист развлекается с телефоном? Не исключено, что именно из-за проблем с Пугачёвой Галкин «разбавляет» ночи уроками монтажа. Очевидно, за долгие годы совместной жизни чувства могли остыть, а страсть утихнуть. К тому же, в последнее время Алла Борисовна едва стоит на ногах из-за плохого самочувствия, возможно, Примадонне попросту не до развлечений с мужем. Тем не менее, из-за отстранённого отношения Пугачёвой шоумен уже в ближайшее время может задуматься, не пора ли искать молодую любовницу?

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Автор - Лера Тихомирова
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