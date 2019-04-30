Валерия очаровала молодого рэпера Егора Крида. Пригожин молчит и терпит

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Продюсер, похоже, готов закрыть глаза на ухаживания музыканта за его женой ради контракта с кумиром миллионов подростков.

 В Дубае прошел фестиваль «Жара», на который традиционно пригласили большое количество звезд. Впервые за долгое время кумир молодежи Егор Крид приехал не в компании своего прежнего продюсера Тимати, а в компании Иосифа Пригожина и его супруги Валерии. В Сети всерьез подозревают, что теперь музыкант сотрудничает именно с Пригожиным, чем и можно объяснить их тесное общение. Однако, вместе с этим, сложно не заметить, что Валерия буквально очаровала молодого рэпера Егора Крида – сначала в самолете они крайне мило общались, а потом и на «Жаре» сидели рядышком. Что бы это значило?

 В любом случае, фото с Кридом, опубликованное на странице Валерии, скорее всего, сделал сам Пригожин. Ревнует он супругу или нет, но теперь он, вероятно, молчит и терпит, и будет делать так до тех пор, пока контракт с рэпером не будет заключен окончательно.

Сейчас Крид – это «лакомый кусочек» для любого продюсера, ведь у него единственного из молодых музыкантов есть большая армия поклонниц и поклонников , возраст которого начинается с подросткового. Ради контракта с ним Пригожин, вероятно, закроет глаза на любые ухаживания за его супругой.

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Автор - Твардовская Нина
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