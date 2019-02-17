«Ницца для невыездных»: Подписчики раскритиковали Петросяна за нелепую «рекламу» Сочи
«В Турцию дешевле слетать», – подытожили фанаты юмориста, который «отрабатывает» концерт в «летней столице России».
Евгений Ваганович Петросян, находясь на гастролях в Сочи, решил уделить время важным нравоучительным рассказам о том, что пора россиянам «забывать» о заграничном отдыхе и ехать в Сочи, которые с каждым годом все больше становятся похожими на Ниццу. Именно за такие нелепые речи в Instagram подписчики Петросяна раскритиковали народного артиста.
Фанаты сразу раскритиковали такую «рекламу» любимца публики. Раздражённые такими высказываниями подписчики отметили: «Никогда в России не будет уровня Турции или даже Египта», «Дай бог, дядь Жень, дай бог. Только вот в Сочи пока дороже отдыхать, чем в Турции. Да и доходы россиян увы никакие, особенно за МКАД».
Другие не просто критиковали, а подчеркнули всю несбыточность надежд на такие мечты Евгения Вагановича: «Сочи – Ницца для невыездных, не для нас строят».