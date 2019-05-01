Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете
Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать высадки пассажиров, не проявив уважение к ее персоне.
Известная скандальная телеведущая Ксени Собчак не пожелала долго летать над Шереметьево в поисках свободной площадки для посадки самолета из-за непогоды. Она потребовала, чтобы ее здесь и сейчас высадили из самолета и не готова ждать ни минуты. Недавний скандал с бортпроводниками самолета, следовавшего из Франции в Москву - приобрел новые краски.
После того, как Ксения Собчак буквально обложила «трехуровневым» одну из сотрудниц Аэрофлота – черный список авиакомпании навсегда пополнился еще одной фамилией. Как стало известно из Instagram-группы «Разоблачение звезд шоу-бизнеса», Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт и скорее всег заставит заплатить моральный вред за понесенные убытки.
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Новый скандал с Собчак.😏 Собчак внесена в черный список Аэрофлот Дело в том, что Ксении не понравилось долго ждать высадки и она пожелала сойти на ходу. Недовольная Ксю быстро разнервничалась и стала нецензурной бранью наседать на перепуганную бортпроводницу "Великую" телеведущую не устроило, что одна из стюардесс отказалась пренебречь мерами безопасности ради её удобства...В угрожающей форме Собчак заявила, что будет жаловаться крёстному и решать этот вопрос «на другом уровне». Как сообщается, на данный момент работники правоохранительных органов Шереметьево устанавливают все подробности данного инцидента...🤔 ____________________________________________ @_showbusiness_ @_cinema_tv_ ____________________________________________
И, действительно, сама Ксения Собчак вела себя очень пафосно и высокомерно по отношению к сотрудникам воздушного флота.
Сложилось впечатление, что Ксения посчитала себя VIP-персоной, но о безопасности других членов экипажа и пассажиров не подумала. Так как она своим поведением представляла угрозу для жизни и здоровья людей, ее и внесли в черный список авиалиний. Сейчас, скорее всего, авиакомпания будет решать вопрос о подаче иска в суд о возмещении морального вреда, а так же рассмотрении вопроса об оскорблении сотрудницы воздушного судна бывшего кандидата в Президенты РФ.