Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

Новый скандал с Собчак.😏 Собчак внесена в черный список Аэрофлот Дело в том, что Ксении не понравилось долго ждать высадки и она пожелала сойти на ходу. Недовольная Ксю быстро разнервничалась и стала нецензурной бранью наседать на перепуганную бортпроводницу "Великую" телеведущую не устроило, что одна из стюардесс отказалась пренебречь мерами безопасности ради её удобства...В угрожающей форме Собчак заявила, что будет жаловаться крёстному и решать этот вопрос «на другом уровне». Как сообщается, на данный момент работники правоохранительных органов Шереметьево устанавливают все подробности данного инцидента...🤔