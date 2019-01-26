«Робот лебедя затоптал» - Волочкову подняли на смех за «деревянные» танцы

Неуклюжие движения и отсутствие пластики, по мнению фанатов, в очередной раз опозорили балерину.

Анастасия Волочкова часто делится с фанатами роликами со своих выступлений и домашних тренировок. Так, очередное видео не осталось без внимания подписчиков. В соцсеть балерина опубликовала фрагмент танца, где продемонстрировала своё мастерство на пуантах. «"Лебедь" Сен-Санс. Репетиция выходного дня», — подписала ролик прима-балерина. И всё бы ничего, вот только Волочкову подняли на смех за «деревянные» танцы.

«Робот лебедя затоптал»,— иронично прокомментировали этюд балерины. У фанатов возникло много вопросов касаемо странной хореографии Анастасии: неуклюжие движения, «перебжки» на пуантах, абсолютное отсутствие пластики и грации. И хотя Волочкова неустанно твердит подписчикам о ежедневных тренировках, даже непрофессионалу видно, что тело ранее звезды балета потеряло форму. Не исключено, что пристрастие балерины к спиртному и кальянам могло оказать пагубное влияние на состояние Волочковой.