Променял Королёву на мужика? Тарзан выразил симпатию к немолодому трансвеститу

Пока жена в Германии, ее муж-стриптизер, похоже, развлекается очень специфически.

Сергей Глушко, выступающий как стриптизер под псевдонимом Тарзан, всегда был загадочной личностью, а, судя по фото на его странице в соцсети, является еще и человеком очень странным, но оригинальным. В последнее время фанаты супружеской пары Тарзана и Наташи Королёвой начали подозревать их возможный развод, помешать которому могла бы только вероятная беременность певицы. Однако недавно Глушко буквально оборвал все надежды поклонников и намекнул на то, что женщины его не интересуют – опубликовал видео со зрелым мужчиной, притворяющимся девушкой, который отрывал рот под песню «Серёжа» Арфодиты.

Тарзан как бы выразил симпатию к этому немолодому трансвеститу, но при этом сделал это очень осторожно. Судя по тому, что на видео написан ник официальной страницы Глушко, этот мужчина сам нашел стриптизера и посвятил ему эту песню, а муж Королёвой не смог это проигнорировать. Но почему? Ему так сильно понравился этот мужчина? Или стриптизер просто решил над ним поиздеваться и потому опубликовал видео с ним у себя на странице? В любом случае, это выглядит несколько странно, и, как можно заметить, Королёва ни лайком, не комментарием не оценила данный ролик на странице у мужа, а значит ей такие «шутки» не очень-то нравятся.