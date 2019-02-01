Променял Королёву на мужика? Тарзан выразил симпатию к немолодому трансвеститу

Сегодня, 13:21 \\ Шоу-бизнес

Пока жена в Германии, ее муж-стриптизер, похоже, развлекается очень специфически.

 Сергей Глушко, выступающий как стриптизер под псевдонимом Тарзан, всегда был загадочной личностью, а, судя по фото на его странице в соцсети, является еще и человеком очень странным, но оригинальным. В последнее время фанаты супружеской пары Тарзана и Наташи Королёвой начали подозревать их возможный развод, помешать которому могла бы только вероятная беременность певицы. Однако недавно Глушко буквально оборвал все надежды поклонников и намекнул на то, что женщины его не интересуют – опубликовал видео со зрелым мужчиной, притворяющимся девушкой, который отрывал рот под песню «Серёжа» Арфодиты.

 Тарзан как бы выразил симпатию к этому немолодому трансвеститу, но при этом сделал это очень осторожно. Судя по тому, что на видео написан ник официальной страницы Глушко, этот мужчина сам нашел стриптизера и посвятил ему эту песню, а муж Королёвой не смог это проигнорировать. Но почему? Ему так сильно понравился этот мужчина? Или стриптизер просто решил над ним поиздеваться и потому опубликовал видео с ним у себя на странице? В любом случае, это выглядит несколько странно, и, как можно заметить, Королёва ни лайком, не комментарием не оценила данный ролик на странице у мужа, а значит ей такие «шутки» не очень-то нравятся.

Поделиться новостью:
Автор - Твардовская Нина
Главное за неделю

Роковая пластика: Отекшая Королева стала не похожа на саму себя

 Последнее хирургическое вмешательство очень изменило лицо певицы.

45 - баба НЕ ягодка опять: Возможная беременность Королёвой от Тарзана может закончиться осложнениями

 Возраст, грядущая менопауза и слишком активный образ жизни не позволят звезде выносить...

«Роскошный побег»: Почему Петросян экстренно покинул РФ бизнес-классом выяснили фанаты

 Слухи о беременности любовницы юмориста подтолкнули его к смене места жительства, решили...

Дикая амазонка в «хорошей форме». Эвелина Блёданс вышла на «весеннюю охоту» за женихом

50-летняя женщина могла недавно расстаться со своим любовником, но желание иметь крепкую...

Продалась Абрамову! Наташа Королева боится народного осуждения

 Наташа Королева после публикации в поддержку Микеллы Абрамовой закрыла возможность...

Земля круглая! Игорь Николаев переехал в Майами, чтобы скрыться от любовницы

Фолловеры уверены, что переезд музыканта напрямую связан с его женщинами.

Сынок «нарисовался»? Игорь Николаев может скрывать от Проскуряковой внебрачного ребенка

Интрижки, измены и молодые девушки – фанаты уверены, что музыкант долгое время вел...

Ляйсан Утяшева может стать причиной скандала Павла Воли с Демисом Карибидисом

 В сети заметили, что Демис Карибидис провоцирует Павла Волю на ревность.

Сбежит от Тарзана? Королёва после слухов о разводе намекнула на переезд в Украину

 Измены мужа или провальная карьера могли подтолкнуть певицу на крайние меры.

В долгах как в шелках? Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы

Фанаты считают, что Даша отказалась от замужества по причине задолженностей благоверного.

Хочет как Королева! Проскурякова ляжет под нож ради любви Николаева

Жена Игоря Николаева хочет, чтобы муж её полюбил так, как когда-то Наташу Королеву.

Жесткий или Жестокий? В сети вспомнили, как Елена Воробей чуть не лишилась жизни из-за дяди Алсу

«Дядя Алсу принялся меня душить…» - так пародистка чуть не лишилась воздуха после удачной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ