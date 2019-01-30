Таролог раскрыла тайны жизни Жанны Фриске

Таролог и психолог Марианна Абравитова раскрыла некоторые тайны из жизни Жанны Фриске. По данным эксперта, у певицы было много секретов, о которых она не распространялась. После смерти Фриски о них так никто и не узнает.

Абравитова рассказала, что вся жизнь Жанны Фриске была сопряжена с тайнами. Это связано с тем, что певица не любила выносить на обозрение общественности свою жизнь.

Таролог отметила, что в жизни Фриске были как длительные и серьезные отношения, так и краткосрочные мимолетные романы. Свою связь с Дмитрием Шепелевым певица также долго скрывала и не планировала афишировать. Однако публика узнала об этих отношениях вопреки желаниям Фриске. Шепелеву же огласка романа принесла так называемый «престиж».

Жанна, по утверждениям таролога, никогда не была обделена мужским вниманием. Влиятельные люди постоянно одаривали ее дорогими презентами.

Кроме этих тайн, по версии Абравитовой, у Фриске имелись значительные финансовые накопления. По этой причине ее семья в данное время не нуждается в деньгах, так как у них еще имеются нерастраченные средства, которые остались после смерти Жанны.

Однако таролог уточняет, что публично обсуждать жизнь Фриске и те финансы, которые остались, не стоит. Эта идея плоха, потому что такой пиар на добром имени певицы несет в себе отрицательную энергетику и может обернуться неожиданно для тех, кто это делает, объясняет таролог в интервью для издания «Дни.ру».