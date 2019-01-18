Ляйсан Утяшева напугала пользователей анорексичным видом

Сегодня, 06:32 \\ Шоу-бизнес

Один из последних снимков Утяшевой сильно обеспокоил её подписчиков. Гимнастка могла сильно похудеть, чтобы доказать, что методика «Сила Воли» работает.

Ляйсан Утяшева с мужем и детьми отдыхает в Тенерифе. Ляйсан регулярно публикует фотографии в Instagram, однако, один из последних снимков сильно обеспокоил её подписчиков. Гимнастка опубликовала фотографии, где она позирует в окружении тропических растений. «Ножки, как палочки», «2 бухенвальда коленка», «Худые, как у старухи и пальцы изломаны», - пишут фанаты Ляйсан.

Если сравнить старые фотографии гимнастки с настоящими, то в глаза бросается нездоровая худоба девушки. Острые коленки, тоненькие ножки, впалые скулы совсем не соответствуют прежней Ляйсан. После сильного похудения, фигура девушки заметно изменилась – стала менее симметричной, на фоне худых ног в глаза бросаются широкие плечи.

Скорее всего, девушка похудела до анорексичного вида из-за курсов «Сила Воли». Не так давно гимнастка представила авторский проект «Сила Воли» с методиками, позволяющими укрепить тело и развить мозг. Все представленные программы составлены на основе опыта ведущих курсов Ляйсан Утяшевой и Павла Воли.

Ляйсан рассказывает девушкам, как можно похудеть с помощью правильного питания и жить в гармонии с собой. Спортсменка является лицом собственных разработок и методик, а значит должна внешне показывать, что методика «Сила Воли» работает. Многие считают, что Утяшева заметно перегнула с желанием похудеть, чем вызвала испуг пользователей в сети.

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Автор - Светлана Гончарова
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