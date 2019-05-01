Анастасия Волочкова удивила подписчиков новой прической

Сегодня, 07:19 \\ Шоу-бизнес

Балерина похвасталась длинными кудрявыми волосами.

 

Анастасия Волочкова опубликовала новую фотографию в своем блоге Instagram. Звезда удивила подписчиков своей новой прической.

Обычно балерина предстает перед публикой с гладко уложенными волосами, но в этот раз она решила кое-что изменить в своей внешности. На фотографии она показалась с длинными кудрявыми волосами, завязанными в хвост.

Пользователи в Сети неоднозначно отреагировали на новую прическу звезды. Некоторые не оценили изменений, отметив, что у Волочковой совсем отсутствует вкус. Другие же заметили, что знаменитость похудела и похорошела.

Ранее Анастасия участвовала в шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», где ей посоветовали сменить имидж. Возможно, это повлияло на такие резкие изменения балерины. Также после интервью у Собчак и Волочковой возник серьезный конфликт.

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