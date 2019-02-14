Максим Галкин порадовал поклонников романтическим фото с Пугачевой

Сегодня, 04:15 \\ Шоу-бизнес

1 мая шоумен Максим Галкин поздравил своих подписчиков с Первомаем. В качестве сопровождения к тексту Галкин опубликовал романтическое фото с Пугачевой, что очень порадовало поклонников пары.

 Вчера в своем Инстаграме Максим Галкин поздравил жителей страны с праздником: «Поздравляем с Первомаем! Обнимаем! Обнимаем!». Поздравление исходило не только от шоумена, но и от его супруги Аллы Борисовны.

На фото Галкин и Пугачева запечатлены вместе в салоне автомобиля. Поклонники пары обратили внимание на то, что это самое романтичное селфи. В адрес супругов написали множество комплиментов. С ответными поздравлениями выступили и звезды шоу-бизнеса, такие как Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Наташа Королева и другие.

«Хорошенькие какие!!! Алла Борисовна день ото дня все красивее и красивее!! Вот что значит, когда рядом достойный мужчина!!! Счастья Вам, всех благ!!! С праздником!!!»;

«Это самое лучше фото за последнюю неделю ! Весна! Настроение!»;

«Чудесные, светлые, добрые!! Как глоток свежего воздуха на фоне всей грязи в интернете! Как Вера в прекрасное! Счастья вам!!!», - писали поклонники пары в комментариях к романтическому фото на странице Галкина.

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Автор - Мария Титова
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