Детям нужен отчим? Барановская может «подцепить» иностранца ради богатый жизни

«Жадность» Первого канала и безразличие Аршавина могли довести Юлию до отчаяния.

Юлия Барановская решила выжать из своего выходного максимум пользы. Сегодня в столице стартовал ежегодный фестиваль «Московская весна A cappella», в рамках которого в Россию прибыли 185 исполнителей и коллективов из разных стран, рискнувших побороться за главным приз международного музыкального конкурса. Ведущая пообещала стать одной из самых активных зрительниц сегодня, ведь может видеть в этом личный интерес.

Юлия Барановская с утра опубликовала забавный видеоролик, на котором она с сыном Арсением задорно «скачет» на площади, подписав, что отправляется бороздить по всем центральным площадкам, где намерена «слушать и наслаждаться, петь и танцевать». При этом она внимательно следит именно за мужским творчеством, что видно по ее микроблогу – похоже, состоятельные иностранцы теперь под ее «прицелом». Создается впечатление, что Барановская решила воспользоваться скоплением творческих гостей в Москве, среди которых, видимо, вновь будут преобладать представители мужского пола и среди ищет потенциального жениха.

После разрыва с Аршавиным личная жизнь Юлии не задалась – она одна «тянет» на себе троих детей, пытаясь обеспечить им лучшую жизнь. А экс-супруг, по информации СМИ, часто уклоняется от выплаты алиментов, да и Первый канал ей, видимо, платит слишком мало – Барановская вынуждена зарабатывать «позорной» рекламой в микроблоге, по мнению фанатов. А на фестивале ведущая может «подцепить» достойного и состоятельного иностранца, который обеспечит ей и ее троим малышам лучшую жизнь.

Юлия прекрасно понимает, что детям нужен отчим и мужское влияние, устав от бедности они могла сделать «толстый кошелек» воздыхателей главным критерием отбора. В паре с Аршавиным она жила в Англии, и не исключено, что ради богатой жизни и побега из возможно «ненавистной» России она ищет мужчину другого гражданства.