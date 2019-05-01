Любовницу «вымаливает»? Басков на фоне одиночества мог податься в религию

Отчаяние или зависть коллегам могли вынудить певца пойти на крайние меры.

Уже много лет личная жизнь Николая Баскова покрыта занавесом тайн и интриг. Несмотря на череду романов с роскошными моделями, певцу даже приписывали нетрадиционную ориентацию. Однако, 42-летний Басков так и не смог создать семью, в то время, как уже 52-летний Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Судя по всему, от отчаяния или на фоне одиночества Басков мог даже податься в религию.

В соцсети артист стал регулярно публиковать записи неоднозначного характера: буквально в начале апреля Натуральный блондин России пиарил благотворительный концерт, который пройдёт 28 мая в Храме Христа Спасителя, как сегодня певец прорекламировал церковную лавку храма Святого Спиридона.

«Спиридон услышит все молитвы»,— с надеждой заявил на видео артист. Не исключено, что такими поступками певец может «вымаливать» себе любовницу. Очевидно, с каждым годом Басков все больше задумывается о жене и детях и, возможно, таким образом Николай надеется ускорить результат.