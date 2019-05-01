Любовницу «вымаливает»? Басков на фоне одиночества мог податься в религию

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

Отчаяние или зависть коллегам могли вынудить певца пойти на крайние меры.

Уже много лет личная жизнь Николая Баскова покрыта занавесом тайн и интриг. Несмотря на череду романов с роскошными моделями, певцу даже приписывали нетрадиционную ориентацию. Однако, 42-летний Басков так и не смог создать семью, в то время, как уже 52-летний Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Судя по всему, от отчаяния или на фоне одиночества Басков мог даже податься в религию.

В соцсети артист стал регулярно публиковать записи неоднозначного характера: буквально в начале апреля Натуральный блондин России пиарил благотворительный концерт, который пройдёт 28 мая в Храме Христа Спасителя, как сегодня певец прорекламировал церковную лавку храма Святого Спиридона.

«Спиридон услышит все молитвы»,— с надеждой заявил на видео артист. Не исключено, что такими поступками певец может «вымаливать» себе любовницу. Очевидно, с каждым годом Басков все больше задумывается о жене и детях и, возможно, таким образом Николай надеется ускорить результат.

Поделиться новостью:
Автор - Лера Тихомирова
Главное за неделю

Роковая пластика: Отекшая Королева стала не похожа на саму себя

 Последнее хирургическое вмешательство очень изменило лицо певицы.

Брак спасет ребенок? Королева неудачно скрыла свою беременность рюкзаком на животе

В этом ее заподозрили фанаты.

Сразу после филлеров: Караулова выставила Ляйсан Утяшеву в неприглядном свете

 Гимнастка Ляйсан Утяшева, в погоне за «молодильным яблочком» - перекроила себя до...

Что добру зря пропадать? Песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса

Поклонники Софии Ротару скорбят об ушедшей с большой сцены певице.

45 - баба НЕ ягодка опять: Возможная беременность Королёвой от Тарзана может закончиться осложнениями

 Возраст, грядущая менопауза и слишком активный образ жизни не позволят звезде выносить...

Продалась Абрамову! Наташа Королева боится народного осуждения

 Наташа Королева после публикации в поддержку Микеллы Абрамовой закрыла возможность...

Ляйсан Утяшева может стать причиной скандала Павла Воли с Демисом Карибидисом

 В сети заметили, что Демис Карибидис провоцирует Павла Волю на ревность.

В долгах как в шелках? Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы

Фанаты считают, что Даша отказалась от замужества по причине задолженностей благоверного.

Хочет как Королева! Проскурякова ляжет под нож ради любви Николаева

Жена Игоря Николаева хочет, чтобы муж её полюбил так, как когда-то Наташу Королеву.

Жесткий или Жестокий? В сети вспомнили, как Елена Воробей чуть не лишилась жизни из-за дяди Алсу

«Дядя Алсу принялся меня душить…» - так пародистка чуть не лишилась воздуха после удачной...

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

  Недавно стало известно, что 20-летняя Полина Глен из России уже больше года состоит в...

Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ

 Свой 70-ый день рождения Алла Борисовна Пугачева отмечала трижды: с семьей, на юбилейном...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ