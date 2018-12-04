Филипп Киркоров вспомнил о кончине мамы. «Она была моим ангелом-хранителем», - признался певец

Певец рассказал, что до сих пор помнит последние слова своей матери.

Король российской эстрады Филипп Киркоров в свой день рождения пришел на «Русское радио» в студию Аллы Довлатовой. 30 апреля в семье Киркорова не только празднуют его день рождения, но и вспоминают его покойную мать Викторию Лихачеву, которая умерла 25 лет назад после длительной борьбы с онкологией. «Мамы не стало в 1994 году, в мой день рождения 30 апреля. Она подарила мне жизнь и ушла этот же день...‎», - вспомнил о кончине Филипп в одном из многочисленных интервью.

Виктория Марковна вместе со своим мужем Бедросом Киркоровым и познакомили сына со сценой, после чего он стал творчески развиваться сам. Родители всегда принимали активное участие в жизни музыканта. Популярный исполнитель до сих пор вспоминает ее с огромной нежностью. О том, сколько значила для артиста мать можно понять по тому, какое имя Филипп выбрал для дочери: Алла-Виктория Киркорова.

Киркоров рассказал, что внезапная смерть матери оставила большой отпечаток в его судьбе. «Мама уже понимала, что уходит в мир иной. У нас с ней была особенная связь. Она была моим ангелом-хранителем, который меня оберегал от неприятностей», признался поп-король. Перед смерть мать попросила Киркорова не связывать день его рождения с его смертью. По словам певца, он считает эту дату волшебной и сумел не считать его с днем утраты. Филипп Бедросович считает, что он очень похож на Викторию Марковну, которая успела застать момент, когда сын становился знаменитым. В то время певец со своей супругой Алой Пугачевой приносили Лихачевой видео с концертов.