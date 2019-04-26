«Как с голодного края» – Фанаты пристыдили Пынзарь за «приступы обжорства»

Сегодня, 14:14 \\ Шоу-бизнес

После операции женщина пытается себя контролировать, но соблазн слишком велик.

 Недавно Дарья Пынзарь сделала себе операцию на лице, чтобы стать еще красивей и подтянутей. Повязку пока не сняли, женщина вынуждена с ней ходить еще некоторое время. Между тем, ей это никак не мешает путешествовать, развлекаться и не стесняться своего слегка непрезентабельного лица. На этот раз они отправились с мужем на очередной курорт. Даша сразу начала делиться красивыми фотографиями, одна из которых была сделала во время завтрака. Каково же было удивление фанатов, когда на столе оказались десятки различных угощений.

 «Как с голодного края», «Ты же лопнешь, деточка» – фанаты буквально пристыдили Пынзарь за «приступы обжорства». Но сама звезда отговаривается, что пытается себя контролировать и не переедать. Так зачем же тогда столько еды на столе? Из-за чрезмерного объедания некоторые фолловеры стали шутить, что, потолстев, у Пынзарь появится новая возможность лечь на операционный стол. На самом деле, у нее может развиться зависимость от хирургических вмешательств, и тогда Даша начнет переделывать себя полностью.


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Автор - Александра Рождественская
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