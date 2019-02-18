Уничтожит, как таракана? Милонов может «выгнать» Шнурова из Минкульта за отсутствие пользы

Сегодня, 12:02 \\ Шоу-бизнес

Личная неприязнь или конкуренция могли подтолкнуть депутата Госдумы на крайние меры.

 Как известно, недавно Сергей Шнуров заявил об уходе со сцены: после прощальных гастролей группа «Ленинград» прекратит своё существование. И хотя многие восприняли новость неоднозначно, в «поддержку» Шнура выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который предложил подогреть новости о группе социальной рекламой, а, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так, Милонов предложил солисту группы пропиарить средство для борьбы с насекомыми.

По словам депутата, рокер едва может предложить что-то хорошее для общества, а так займётся пропагандой средства от тараканов. Очевидно, такая реклама может пагубно отразиться на репутации Шнура в Общественном совете, тем самым, Милонов может «уничтожить» музыканта, как того самого таракана, против которого должен выступить музыкант.

Предполагается, что такие шаги депутат предпринимает, чтобы «выгнать» Шнурова из Минкульта за отсутствие пользы. Как известно, ещё с февраля фронтмен группы «Ленинград» стал членом Организации, которая должна помочь наладить отношения между культурными деятелями и государством, однако, очевидно, своими резкими высказываниями и личной идеологией Шнуров не только противоречит «планам» руководства, но и расстраивает общую «дисциплину» в Минкульте, что, судя по всему, так и не понравилось Виталию Милонову.

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Автор - Лера Тихомирова
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