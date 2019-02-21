Саша Савельева получила необычный подарок от мужа

35-летняя певица Саша Савельева получила необычный подарок от своего мужа Кирилла Сафонова. Мужчина преподнес своей возлюбленной футболку с ироничной надписью. Певицу подарок рассмешил.

Саша Савельева поделилась со своими подписчиками радостью. Она опубликовала фотографию, где запечатлена в футболке серого оттенка, на которой написано: «В любой ситуации оставайся мужиком. Поняла?»

Необычный подарок девушка получила от супруга. Публикацию Савельева подписала следующим образом: «Муж знает футболку с какой надписью подарить».

Подписчики оценили иронию со стороны мужа Саши и порадовались, что в семье царит атмосфера взаимопонимания.

«Молодец муж с чувством юмора»;

«5 баллов. Тоже хочу такую футболку)))»;

«У тебя потрясающий муж! С чувством юмора и харизмой! Берегите друг друга!!!», - писали подписчики Саши Савельевой в комментариях к фото с необычным подарком.

Напомним, что оформили свой брак певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов в 2010 году. В конце марта 2019 года пара впервые стала родителями.