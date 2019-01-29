«Повисла и молчит» - Игорь Николаев спас дочь от падения с балкона

Будучи маленькой, Юлия Николаева чуть не выпала с высоты, когда решила полезть за пирожками к соседям.

Известный композитор и исполнитель Игорь Николаев стал гостем программы Киры Прошутинской «Он и Она». Николаев и Прошутинская знакомы уже долгое время, поэтому он легко согласился на это интервью. Певец поделился такими вещами, которые неизвестны даже самым преданным фанатам. Например, эпизод мультфильма «Ну, погоди!», где Волк цепляет себя удочкой и, сам себя переворачивая, падает в овраг, придумал именно Николаев, также в этом мультике звучат его песни «Айсберг» и «Комарово».

Также композитор рассказал, что его старшая дочь Юлия в детстве любила лазить по всем балконам. Он поделился, что в то время они были соседями с музыкантом Юрием Антоновым, мама которого прекрасно готовила пирожки и очень любила дочь Николаева. «И вот Наташа (мама Юрия Антонова) кричит: «Юля, пирожки, пирожки!». А у нас балконы были буквой «Г», мы на четвёртом, Антонов на пятом этаже. И Юля решила полезть через балкон, а ручонки слабые. И вот так она повисла и молчит, не кричит «папа», никого не зовёт. Я случайно вышел на балкон и вижу картину: мой ребёнок висит», - рассказал Игорь как спас дочь от падения с балкона.

Николаев впервые поделился жутким случаем о том, как они с Аллой Борисовной едва не погибли из-за собственной невнимательности. Это было давно, Примадонна была в гостях у композитора и попросила покатать ее на санках, а они на проезжей части застряли. «И тут на нас едет автобус. Он даже не может свернуть, потому что по бокам сугробы двухметровые. И мы смотрим на это, как обречённые, даже не пошевелились. Автобус остановился где-то в метре, водитель выходит, и я понимаю, что он будет нас ломом бить. Алла снимает эту шапку свою песцовую, чтобы было видно сразу, что это Алла Пугачёва, волосы её рыжие. И какую-то песню она начала петь то ли "Арлекино", то ли что-то ещё. Водитель ничего не понял, он просто был в шоке совершенном», рассказал музыкант.