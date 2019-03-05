«Я – фрик»: Влад Топалов признался в проблемах с психикой

Муж Регины Тодоренко ненавидит бардак, на него у певца «пунктик».

Небрежность Регины Тодоренко довела ее супруга Влада Топалова до отчаяния. Певец настолько был возмущен беспорядком в квартире, который Регина создала в процессе сборов в Турцию, что случайно признался в проблемах с психикой, честно заявив: «Я – фрик».

По словам певца, он страдает обсессивно-компульсивным расстройством, которое проявляется навязчивым и неконтролируемым стремлением к чистоте и порядку. Топалов с детства создает вокруг себя идеальный «мир», в котором нет лишних деталей. Регина же внесла хаос в его жизнь. Вот и во время сборов «разнесла» практически все комнаты в квартире, «пощадив» лишь кухню – уже три дня, по словам певца, вещи, одежда и косметика ведущей валяются на полу, и даже кровать не застлана.

Такая обстановка выводит артиста из себя, подвергая риску опасного срыва. Психологи утверждают, что если у человека, который страдает от ОКР, возникнут проблемы с его так называемыми ритуалами (у Топалова таковым является тяга к порядку), то у него могут возникнуть обострения и ухудшения психического состояния.