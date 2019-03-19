Больше, чем дружба! Продюсер Губина рассказал, что певец был влюблен во Фриске

В день рождения «мальчика-бродяги»‎ в Сети появились неожиданные подробности его личной жизни.

В 90-е исполнитель Андрей Губин был очень популярен, а сейчас ведет крайне уединенный образ жизни, он совершенно не выступает на сцене и почти совсем не выходит на улицу. 30 апреля, в 45-летний юбилей артиста его продюсер Алиса Красная рассказала, что певец был тайно влюблен в Жанну Фриске. По слухам, коллег связывала больше, чем дружба - со стороны Губина были серьезные чувства. Андрей написал несколько песен для Жанны, которые стали ее «визитными карточками» - «Ла-ла-ла» и «Мама-Мария». Известно, что вторую Губин писал для себя, но из-за проблем со здоровьем он подарил ее Жанне.

Андрей Губин ни разу не состоял в официальном браке и не имеет детей. Первой влюбленностью артиста была Елизавета Саутина, которой посвящен хит «Лиза», и во время увлечения которой был написан первый альбом под названием «Мальчик-бродяга». Из-за частых гастрольных поездок певца пара вынуждена была расстаться. Второй любовью Губина стала экс-солистка дуэта «Карамель» Людмила Кобевко. Во время этих отношений был написан следующий альбом «Только Ты». Однако, эти отношения завершились через 1,5 года совместной жизни.

После неудач в личной жизни Андрей рассказал, что разочарован в женщинах. Они или обманывают, или уходят после того, как узнают, что артист ушел со сцены из-за слабого здоровья. В 2004 году у музыканта диагностировали болезнь нервной системы, которая развилась из-за частого переутомления и стресса.