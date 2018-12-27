Характером подавит? Гагарина может лишиться мужа из-за «жестокой деспотичности»

Исхаков не смеет перечить жене, подавляемый ее нравом, что в скором времени может привести к разводу семейной пары, уверены подписчики.

Ни для кого не секрет, что Полина Гагарина – личность сильная и волевая. Женщина сама не раз заявляла, что у нее очень сложный характер. Скорее всего, в семейных отношениях певица чаще всего «рулит» процессом и принимает важные решения.

Гагарина в семье главная, уверены поклонники. Ее муж Дмитрий Исхаков сам рассказывает фолловерам, что не смеет перечить жене и беспрекословно следует ее пожеланиям. В одном из недавних постов в своем Instagram Исхаков заявил, что Гагарина не разрешает ему выложить фотографию дочери и он не смеет идти против ее воли.

Можно предположить, что певица лишится мужа из-за «жестокой деспотичности». Характер Гагариной вряд ли понравится какому-либо мужчине. Фанаты считают, что в Полине мужского больше, чем женского. Маловероятно, что какой-то мужчина захочет на протяжении долгого времени терпеть жену-тирана. Вероятно, Исхаков рано или поздно не выдержит «натиска» жены и поспешит с ней расстаться.

Женщины с властным характером редко находят себе спутников жизни. Природой заложено, что жена должна быть покорной и спокойной, а муж наоборот – проявлять инициативу и решать важные вопросы. Вряд ли кому-то понравится, если в их семье все будет с точностью до наоборот.

Гагарина подавит мужа характером? Скорее всего, общественность в скором времени будет взбудоражена новостями о предстоящем разводе Гагариной. Деспотичный характер певицы скоро сыграет с ней злую шутку, считают подписчики.