Анна Семенович призналась, что не любит макияж и шопинг

Сегодня, 04:10 \\ Шоу-бизнес

Певица рассказала о своих планах на неделю и о нелюбви к ходьбе по магазинам.

 

Анна Семенович поделилась видео в своем блоге Instagram, в котором рассказала, что вернется в Москву из Санкт-Петербурга, а сразу после этого отправится в Крым на съемки фильма о гардемаринах.

В описании видеообращения девушка призналась, что не любит наряжаться и ходить по магазинам, а ее единственной слабостью являются сумки. Также она поинтересовалась, любят ли заниматься шопингом ее подписчики.

Девушка обрадовалась, что наконец-то можно не делать макияж и не заниматься покупками, а также есть немного времени поспать. Сейчас у Анны очень загруженный график, к которому она привыкает и не грустит.

Также Семенович пожелала своим подписчикам хорошей недели и советует подзарядиться энергией.

Многие фолловеры ответили, что без косметики Анна выглядит даже лучше и признались, что, как и она, не любят ходить по магазинам.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Роковая пластика: Отекшая Королева стала не похожа на саму себя

 Последнее хирургическое вмешательство очень изменило лицо певицы.

Брак спасет ребенок? Королева неудачно скрыла свою беременность рюкзаком на животе

В этом ее заподозрили фанаты.

Сразу после филлеров: Караулова выставила Ляйсан Утяшеву в неприглядном свете

 Гимнастка Ляйсан Утяшева, в погоне за «молодильным яблочком» - перекроила себя до...

Что добру зря пропадать? Песни Софии Ротару стали «разбирать» другие звезды российского шоу-бизнеса

Поклонники Софии Ротару скорбят об ушедшей с большой сцены певице.

45 - баба НЕ ягодка опять: Возможная беременность Королёвой от Тарзана может закончиться осложнениями

 Возраст, грядущая менопауза и слишком активный образ жизни не позволят звезде выносить...

Продалась Абрамову! Наташа Королева боится народного осуждения

 Наташа Королева после публикации в поддержку Микеллы Абрамовой закрыла возможность...

Семьи больше нет? Наташа Королёва подогрела слухи о разводе с Тарзаном

Певица предпочла свой 46-й день рождения отмечать на сцене, а не в компании...

Ляйсан Утяшева может стать причиной скандала Павла Воли с Демисом Карибидисом

 В сети заметили, что Демис Карибидис провоцирует Павла Волю на ревность.

Хочет как Королева! Проскурякова ляжет под нож ради любви Николаева

Жена Игоря Николаева хочет, чтобы муж её полюбил так, как когда-то Наташу Королеву.

Шепелев не тянет? Орлова словами о достоинстве мужчин могла унизить экс-супруга Фриске

 Недостойное поведение и провальное отцовство Дмитрия окончательно разочаровали ведущую в...

Жесткий или Жестокий? В сети вспомнили, как Елена Воробей чуть не лишилась жизни из-за дяди Алсу

«Дядя Алсу принялся меня душить…» - так пародистка чуть не лишилась воздуха после удачной...

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

  Недавно стало известно, что 20-летняя Полина Глен из России уже больше года состоит в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ