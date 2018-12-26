Анна Семенович призналась, что не любит макияж и шопинг

Певица рассказала о своих планах на неделю и о нелюбви к ходьбе по магазинам.

Анна Семенович поделилась видео в своем блоге Instagram, в котором рассказала, что вернется в Москву из Санкт-Петербурга, а сразу после этого отправится в Крым на съемки фильма о гардемаринах.

В описании видеообращения девушка призналась, что не любит наряжаться и ходить по магазинам, а ее единственной слабостью являются сумки. Также она поинтересовалась, любят ли заниматься шопингом ее подписчики.

Девушка обрадовалась, что наконец-то можно не делать макияж и не заниматься покупками, а также есть немного времени поспать. Сейчас у Анны очень загруженный график, к которому она привыкает и не грустит.

Также Семенович пожелала своим подписчикам хорошей недели и советует подзарядиться энергией.

Многие фолловеры ответили, что без косметики Анна выглядит даже лучше и признались, что, как и она, не любят ходить по магазинам.