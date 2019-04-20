Лицо «задвигалось»: Обиженный Светлаков показал Омарову достойную «клоунаду»

Дурачась на камеру в детской футболке, Светлаков намекнул на «реванш» - похоже, он возвращается на экраны в непривычном образе.

Манеру общения Сергея Светлакова с Ксенией Собчак многие зрители нашли недостойной мужчины. Шоумен держался с ведущей слишком высокомерно и не стеснялся оскорблять и унижать женщину. А когда речь коснулась ухода Сергея с ТНТ - не сдержался и в грубой форме высмеял Собчак за работу в реалити-шоу «Дом-2».

Его слова задели Курбана Омарова за живое. Муж Ксении Бородиной тут же ответил Светлакову на его смелое мнение похожей тирадой, высмеяв работу артиста. В своем микроблоге он буквально назвал юмориста неудачником, отметив, что все его проекты на ТНТ либо закрыты, либо ими руководят другие люди. Он высмеял «клоуна с одинаковой мимикой» за попытки «колко подшутить над реалити-шоу» однотипными и избитыми фразами, заключив, что «у этого человека нет ни чувства юмора, ни фантазии». Светлаков на удивление решил не комментировать обвинения Омарова – лишь тихо «исчез» из поля зрения фанатов.

А сегодня он наконец «блеснул» талантом, будто «взяв реванш» в конфликте с Курбаном. Обиженный юморист в своем микроблоге опубликовал видеоролик, вероятно, с актерских проб, на которых в деткой футболке с рисунком медведя-бургера показал Омарову достойную «клоунаду». На видео запечатлено, как Светлаков строит различные гримасы, демонстрируя свой актерский талант, а его лицо «задвигалось» во всю. Так что Курбан явно был неправ, говоря о том, что мимика Светлакова – вещь постоянная.

Сергей не раскрыл, с какой целью он «кривлялся» на камеру и лишь предложил поклонникам самим угадать - «Где могут пригодиться эти эмоции?» Не исключено, что шоумена сильно задела критика Курбана и теперь он пытается восстановить репутацию, и показать свои способности работой в серьезном проекте.