Звезда сериала «Интерны» травмировался на съемках «Последнего героя»

Илья Глинникком на одном из испытаний повредил ногу, но не подвел команду.

Известное шоу «Последний герой» возвращается на экраны страны. На роль ведущей выбрали героиню из сериала «Ольга» Яну Троянову. Илья Глинников принял участие в программе, где с командой актеров будет сражаться против команды экстрасенсов.

Условия программы остаются неизменными. В каждой команде по 8 участников, которые проведут на необитаемом острове 39 дней, проверяя себя на прочность, сражаясь с друг другом и за звание «последнего героя».

Видеофрагмент одного из испытаний попал в распоряжение редакции 7days.ru. Все соревнования придуманные продюсерами телешоу требуют немалой физической подготовки и выносливости. Все участники «Последнего героя» не застрахованы от полученных травм. Илья Глинников первым получил серьезную травму.

Во время прыжка с двухметровой тумбы Илья неудачно приземлился и выбил колено. Однако актер оказался выносливым и не стал подводить свою команды. Глинников продолжил проходить дальнейшие испытания. Однако результаты, которые актер принес своей команде, узнать можно будет 2 марта.

Напомним, на острове постоянно дежурят врачи, которые смогут оказать медицинскую помощь участникам.