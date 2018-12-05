Первая любовь Анастасии Ивлеевой винит себя в их ссорах

Одноклассник рассказал, какой Анастасия Ивлеева была в школьные годы и как до сих пор винит себя в их ссорах.

Анастасии Ивлеевой только 27 лет, но она уже успела завоевать сердца всей России. Девушка успешно выстраивает свою жизнь и с каждым днем все выше поднимается по карьерной лестнице.

Всего несколько дет назад Ивлеева была никому не известной девушкой, которая снимала забавные ролики и выкладывала в своем Instagram, поклонников становилось все больше, а популярность Насти росла на глазах. Сейчас Ивлеева известный блогер с 11 миллионной публикой, бывшая ведущая популярной программы «Орел и Решка. Перезагрузка», где она проработала два года, а после создала и свое шоу. Однако на этом она не остановилась и снялась в сериале, где ей досталась главная роль.

«Настя росла уверенной в себе девочкой, всегда любила внимание. Ей нравилось петь, поэтому она и пришла ко мне в ансамбль. Солисткой она не была, но всегда принимала участие во всех конкурсах», - рассказал педагог звезды.

По словам одноклассников, Ивлеева всегда оказывалась в центре нелепых ситуация и не была спокойной девушкой.

«Как-то у нас был дурацкий спор: кто первый скажет матерное слово, тот проиграл и должен купить другому килограмм мороженного. Настя месяц не могла выполнить условие – то забывала, то сливалась. У Насти всегда присутствовал соревновательный спор», - рассказал одноклассник Иван Зенченко.

Он отметил, что с Настей они очень были близки. Однако бывшие влюбленные не общаются около двух лет. «У нас были не простые отношения, никакого интима, но друг другу нравились», - уточнил Иван.

Также Зенченко признался, что до сих пор винит себя в ссоре с Анастасией, ведь он тогда очень сильно обидел девушку на выпускном.