«Забитая баба, вцепившаяся в мужика»: Миро призвала Ирину Шейк не терпеть интрижку Брэдли Купера с Леди Гагой

По словам Лены Миро, Ирина Шейк, несмотря на статус супер-модели и годы жизни в других странах, все равно осталась закомплексованной девушкой из Челябинской области. Блоггер призывает модель с мировым именем одуматься и не «закрывать глаза» на выходки своего возлюбленного.

Брэдли Купер и Леди Гага очень тепло друг-к-другу относятся. Даже на публике они не могут избежать трогательных прикосновений и даже поцелуев, пусть и в щеку. На церемонии «Оскара» они устроили открытое проявление теплых чувств, что не могло остаться без внимания. Пока сама Ирина Шейк никак не реагирует на выходки своего возлюбленного, ситуацию решила прокомментировать Лена Миро. Модель, по слухам, проявила свое недовольство лишь отпиской от Леди Гаги в Instagram.

Лена Миро призвала Ирину Шейк не терпеть интрижку Брэдли Купера с Леди Гагой. По словам блоггера, модель должна адекватно оценить ситуацию. Леди Гага позволяет себе целовать чужого мужчину на глазах у журналистов, она трогательно берет его за руку, а во время выступления на «Окаре» между ними и вовсе будто бы «летали искры». Лена Миро пишет, что Ирине Шейк стоит перестать глупо улыбаться, а начать ценить саму себя.

«Забитая баба, вцепившаяся в мужика» - написала Миро о Шейк. Блоггер пишет, что только «наши» женщины позволяют и терпят такое отношение. Только «наши» женщины страдают, но все равно остаются с плохими мужьями, боясь остаться в одиночестве и «без мужика». Лена Миро не верит в дружбу Леди Гаги и Брэдли Купера. Их взгляды, касания и прочее не похоже на дружеские отношения. Блоггер призывает Ирину Шейк вспомнить, что она является одной из самых красивых женщин в мире.

По словам Миро, модель может иметь «пачки» таких, как Купер. «Прийди в себя», - пишет блоггер и настаивает на том, что Шейк стоит начать себя уважать. Многие пользователи согласились с Леной Миро и даже отметили, что им искренне жаль модель, которая терпит откровенное предательство.