«Но к Кержакову не вернусь»: Милана Тюльпанова мечтает о семье и до сих пор не сменила фамилию

Сегодня, 18:52 \\ Шоу-бизнес

Все свое внимание она сосредотачивает на воспитании сына Артемия. Милана Тюльпанова мечтает иметь свое дело, быть счастливой и любить мужчину, но пока что в ее сердце только сын.

Милана Тюльпанова призналась, что она мечтает о семье. «Но к Кержакову не вернусь», - заявила она. Сейчас Милана Тюльпанова продолжает судиться с футболистом, на время судебных тяжб ей позволили, чтобы ребенок был с ней. Она до сих не сменила фамилию и остается Кержаковой, фамилию Тюльпанова она использует по причине нежелания иметь что-то общее с футболистом.

Своими откровениями Милана Тюльпанова поделилась в Instagram. Сейчас она болеет, поэтому у нее есть немного времени для общения с фанатами. На вопросы поклонников Тюльпанова отвечала откровенно. Она не скрывает, что ей бывает грустно от одиночества и желания иметь семью. Тюльпановой хочется любви с мужчиной, но достойного кандидата она пока что не нашла.

По словам Миланы Тюльпановой, после расставания с Александром Кержаковым она перестала болеть за «Зенит». Теперь футбол ей равнодушен. Тюльпанова активно строит планы на будущее, ждет завершения судебных тяжб с экс-возлюбленным и мечтает, что снова станет счастливой в отношениях.

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Автор - Анна Пушкина
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