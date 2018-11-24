«Слишком прекрасен»: Сергей Лазарев показал фанатам «лифтолук»

Певец сделал фото в зеркале лифта, чаще всего такие снимки называют «лифтолуками». Сергей Лазарев поразил фанаток красотой и рассмешил своими словами о «кофейном компотике».

Сергей Лазарев показал фанатам свой «лифтолук». Певец сфотографировался в лифте с кофейным стаканчиком. На Лазареве было надето серое пальто с «воротником-стойкой» и приталенная рубашка. Поклонницы артиста осыпали своего любимца комплиментами. «Слишком прекрасен», - написали фанатки о Сергее Лазареве.

В комментариях не обошлось и без споров. Многие обсуждают «Евровидение», на котором Лазарев будет представлять Россию. Фанаты желают певцу удачи и победы, а хейтеры пророчат ему провал. По словам авторов негативных комментариев, Лазареву стоило уступить дорогу более молодым исполнителям.

Также пользователи обсуждают и лифт, в котором сфотографировался Лазарев. Некоторые предположили, что певец живет на 16-м этаже, так как на табло показана именно эта цифра. По словам комментаторов, многие знаменитости будто бы фотографируются в одном лифте. Не обошлось и без обсуждения возможного романа Лазарева с Ани Лорак. Некоторым пользователям кажется, что певица беременна от артиста, но они не готовы признаться в этом обществу, поэтому так тщательно все скрывают.