Исполнила мечту: Екатерина Волкова стала ведущей нового кулинарного шоу

Звезда комедийного сериала "Воронины" надеется, что наконец зрители смогут воспринимать ее не только как "Веру", но и как отдельную талантливую актрису, которая способна на большее.

Российские таблоиды сообщают новость о новом проекте под названием "Полезно и вкусно", который совсем скоро выйдет в эфир национального телевидения. Как стало известно, на роль ведущей кулинарного шоу выбрали известную отечественную актрису Екатерину Волкову. Она будет учить зрителей подходить к своему питанию осознанно и грамотно, а также готовить так, чтобы блюдо понравилось всем членам семьи.

Волкова очень рада, что стала ведущей передачи, так как это позволит ей отойти от привычной роли в сериале "Воронины". Поклонники также уверенны, что их кумир исполнила свою мечту, ведь она не раз жаловалась, как ей обидно, что многие продюсеры не воспринимают ее всерьез.

Между тем, актриса сама рассказала, что считает новое шоу очень важным, так как уметь готовить правильные блюда должна каждая хозяйка. Ритм современной жизни вынуждает женщин стараться успевать все: вести активный образ жизни, вместе с тем заботиться о семье и не выбиваться из сил, быть эдаким стержнем. О том, как можно поддерживать такой образ жизни и расскажет Екатерина Волкова.