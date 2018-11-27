Мария Кожевникова: «Вот так, в 34-года я стала бабушкой»

Мария Кожевникова в своем Instagram рассказала о радостной новости и поделилась с подписчиками фотографией.

Известная актриса сериала «Универ», звезда многих фильмов, российский политик и мама троих замечательных детей – не только с успехом справляется со своими обязанностями, но и успевает делиться обо всех своих событиях со своими поклонниками в социальных сетях.

Звезда не пытается скрыться от журналистов или спрятаться от фанатов, наоборот, Мария любит публику и часто появляется на разных мероприятиях, а личную жизнь актриса и вовсе не торопиться скрывать. С подписчиками она делиться важными моментам из своей жизни, чем и радует своих поклонников. Уж очень нравится им наблюдать за любимой телезвездой.

Недавно Мария опубликовала в своем аккаунте в Instagram забавную фотографию, к которой фанаты отнеслись с юмором и активно стали комментировать снимок.

На снимке изображен ее младший сын, которого Кожевникова родила в 2017 году.

«Друзья, вот так, в 34 года я стала бабушкой», - пошутила артистка.

Некоторые из подписчиков начали возмущаться, что мальчик играет с куклами. Однако Мария отметила, что Василию нравиться катать коляски, ведь старшие братики катали его, когда он был маленьким, а вот ему повезло меньше.

Правда, не все фанаты отреагировали именно так, большинство посмялись над шуткой звезды, а другие заявили, что в скором времени у Кожевниковой появиться красавица дочка, ведь ее младший сынок играет с игрушками для девочек, а если верить в приметы, то Мария станет снова мамой.

Сама звезда никак пока не отреагировала на данные комментарии.