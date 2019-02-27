Ольге Бузовой не суждено выйти замуж

Несколько дней назад состоялась пышная свадьба Доминика Джокера, на которую была приглашена ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. На торжестве и выяснилась дальнейшая ее судьба. Телеведущая сказала, что продолжит петь, потому что стать замужней пока не суждено.

Звезда отложила все свои дела ради присутствия на свадьбе Доминика Джокера и Екатерины Кокориной. 32-летняя Ольга большинство вечера провела на сцене, исполняя свои песни и рассказывая о том, как она мечтает встретить своего возлюбленного. Она даже попросила Екатерину Кокорину бросить букет именно ей.

«Идите за столики, покушайте, а я спокойно поймаю букет. Все почему-то думают, что если я выйду замуж, то перестану петь. Не дождетесь!» — твердо сказала Ольга.

Так, она обратилась к другим присутствующим девушкам, у которых не нашлось обручального кольца на пальце. По ее словам, она уже была замужем, и делать там нечего.

Однако на главной части события выяснилась дальнейшая судьба Ольги Бузовой. К сожалению, поймать букет Ольге не удалось. Видимо, Кокорина намеренно бросила букет мимо телеведущей. Ольга заявила, что карьера певицы продолжит продвигаться дальше.

Напомним, что Ольге очень тяжело дался развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она даже написала песню и посветила ее такому печальному событию. Но, время идет, а Ольга поднимается с каждым разом все выше, теперь она не только ведущая известного проекта, но и знаменитая исполнительница.